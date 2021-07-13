Новым главврачом челябинского онкоцентра стал Дмитрий Ростовцев

Фото: Дмитрий Ростовцев стал новым руководителем онкоцентра. Фото: Минздрав Челябинской области

Дмитрия Ростовцева назначили главным врачом Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

С прошлого года Дмитрий Ростовцев руководил челябинской ГКБ №6.

Новый главврач онкоцентра имеет степень доктора медицинских наук, специализируется на нейрохирургии. В медицине работает более 18 лет.

Ранее Дмитрий Ростовцев работал в научно-исследовательском неи рохирургическом институте имени Поленова в Санкт-Петербурге: сначала нейрохирургом в детском отделении, а затем в отделении опухолей головноно и спинного мозга.

Напомним, весной 2021 года пост руководителя челябинского онкоцентра покинул Андрей Важенин. Он перешел на работу в Южно-Уральский государственный медицинский университет, где стал исполняющим обязанности ректора.

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