Суд смягчил приговор челябинским экоактивистам, которых признали виновными в поджоге Томинского ГОКа

Фото: Ринат Ребров

Во вторник, 13 июля, челябинский облсуд рассмотрел апелляцию Василия Московца и Гамиля Асатуллина, которых ранее признали виновными в поджоге площадки Томинского ГОКа. Адвокаты подсудимых в апелляционных жалобах попросили оправдать своих подзащитных.

Как сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвокатов Московца и Асатуллина, суд смягчил наказание обоим подсудимым до 1,5 года условно.

— Челябинский областной суд прекратил дела обоих активистов по статье о хулиганстве за отсутствием состава преступления и оставил в приговоре лишь покушение на уничтожение имущества из хулиганских побуждений путем поджога и подстрекательство к нему, — сообщил Чиков в своем telegram-канале.

Напомним, 29 марта Сосновский райсуд назначил всем троим условные сроки: Асатуллину 3 года лишения свободы, Московцу — 2,5 года, Медведеву — 1,5 года. Последний вину признал частичное, остальные нет.

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