Военные передают кислород в ковидные госпиталя в Челябинской области

Кислородом для дыхания обеспечивают больных коронавирусом
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Военные в Челябинской области стали передавать жидкий медицинский кислород госпиталям, в которых лечат больных коронавирусом.
Ежедневно в больницы отправляют по 340 кг кислорода, необходимого для дыхания пациентов.
Как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, газ вырабатывают специальные станции на аэродроме Шагол. В обычной ситуации кислород используют в системах самолета. Им дышат пилоты во время полетов на большой высоте или катапультирования. Качество кислорода соответствует медицинским стандартам.
— Обеспечение кислородом медицинских организаций гражданского здравоохранения проводится без ущерба боеготовности авиаполков, — уточнили в пресс-службе ЦВО.
Напомним, накануне еще одну больницу в Челябинской области перепрофилировали в ковидный госпиталь. Сейчас на лечении в регионе находятся почти 3,5 тыс. пациентов.
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