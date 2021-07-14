Полетели! Дети из эвакуированного лагеря под Парижем отправились на море

В аэропорт путешественники прибыли на автобусе, в сопровождении полиции. Фото: gubernator74.ru

В среду, 14 июля, в 9.00, из аэропорта Магнитогорска вылетел к Черному мору самолет с детишками из эвакуированного лагеря «Роднички» в Нагайбакском районе. Смену, которая едва началась, прервали из-за угрозы лесного пожара, приближавшегося к месту отдыха. Тогда загодя из «Родничков» вывезли 118 детей и 22 сотрудника.

По предложению президента страны Владимира Путина отдых детей продолжился на Черном море. Не все родители решились на дальнее путешествие отпрысков, но большая часть семей приняли предложение главы государства.

93 старшеклассника отдохнут во всероссийском детском центре «Смена». А вечером самолет увезет девять самых маленьких детишек в Крым, они отдохнут в «Артеке». Так будут исправлены последствия несправедливого вмешательства стихии.

Пресс-служба губернатора Челябинской области цитирует маму одного из юных путешественников Татьяну Бикмурзину:

— Родители благодарят Владимира Путина и всех, кто нам помогал, за быструю подготовку необходимых документов для отъезда, за организацию поездки. А еще медикам большое спасибо, благодаря им медкомиссию прошли в кратчайшие сроки, сдавали два теста на ковид. Все результаты отрицательные.

В дальнюю поездку дети отправились сначала автобусами, в сопровождении полиции. Аэропорт предоставил зеленый коридор. Для летящих в Анапу организован чартерный рейс.

Детей в поездке сопровождают педагоги Фершампенуазской школы.

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