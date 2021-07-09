Париж отстояли: на юге Челябинской области срочно эвакуируют поселки, к которым подступил огонь

Из Джабыка вывозят людей. Фото: Юрий Дубских.

Из поселка Джабык в Карталинском районе Челябинской области срочно эвакуируют жителей. Ситуация непростая: из-за подступивших лесных пожаров нечем дышать; огонь всего в 5 км от поселка.

Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, жителей вывозят автобусами. В Джабыке живет 738 человек, из них 215 детей. Количество эвакуируемых уточняется.

— В селе Париж Нагайбакского района ситуация удовлетворительная, пожар локализован и не подпущен к жилым массивам. Возгораний зданий нет, — сообщили в правительстве Челябинской области.

Тем временем, МЧС России нарастило группировку для защиты населенных пунктов в Челябинской области. Из-за сильного ветра и суши в трех районах региона — Карталинском, Увельском и Нагайбакском — рядом с поселками Джабык, Дуванкуль, Запасное, Новокаолиновый, Париж бушует четыре очага пожаров.

В Увельском районе сбит огонь в очаге на 16 га площади.

У села Париж полыхал верховой пожар — горели кроны. Фото: Светлана Мамедалина

Так выгорел лес под Парижем. Фото: правительство Челябинской области

Пламя тушат самолеты Бе-200ЧС и вертолет Ми-8 МЧС России. Всего с огнем борются более 300 человек, 80 единиц техники; два пожарных поезда и один восстановительный состав.

Землю вокруг деревень опахивают; в населенных пунктах дежурят пожарно-спасательные подразделения МЧС России.

Ранее эвакуировали детский лагерь «Родничок»: в Париж вывезли 118 детей и 22 взрослых. Из п. Запасный и Дуванкуль эвакуированы 49 человек, в том числе 13 детей. После снятия угрозы дуванкульцы вернулись в дома.

Напомним, в Карталинский район выехал губернатор Алексей Текслер.

Кстати, в Париже ситуация удовлетворительная, пожар блокирован и не подпущен к жилью. Возгораний зданий нет.

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