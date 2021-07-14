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Здоровье14 июля 2021 9:32

В Челябинской области второй день подряд регистрируют более 280 новых случаев коронавируса

За сутки умерли 13 пациентов
Елена КОЛЧИНА
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Количество подтвержденных за день диагнозов продолжает расти

Количество подтвержденных за день диагнозов продолжает расти

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области скончались 13 больных коронавирусом. Из них 12 умерли непосредственно от Covid-19. Жизнь еще одного пациента унесли сопутствующие заболевания.

По данным регионального министерства здравоохранения, за день в Челябинской области подтвердили 283 новых случая коронавируса. Днем раньше зарегистрировали 281 новый случай заболевания.

Лечение сейчас проходят 3614 пациентов.

Всего с начала пандемии в Челябинской области заболели коронавирусом 69,7 тыс. человек.

Напомним, накануне новый ковидный госпиталь открыли в Южноуральске. Он сможет принять 50 больных.

Дополнительный кислород для обеспечения госпиталей начали производить челябинские военные.

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