Дети из эвакуированного лагеря под Парижем прилетели в «Артек»

Легендарный детский лагерь отдыха «Артек» расположен у горы Аю-Даг. Сейчас здесь отдыхают дети из Челябинской области. Фото: Евгения ГУСЕВА

Для девятерых детей, эвакуированных из лагеря отдыха «Роднички» близ Парижа в Нагайбакском районе, начался незабываемый отдых в легендарном «Артеке».

Смена в «Родничках» закончилась раньше. Но несправедливость, вызванную вмешательством стихии, исправили. Президент России Владимир Путин поручил организовать отдых детей на морском побережье.

Пресс-служба губернатора Челябинской области цитирует Анжелу Сайфулину, маму одного из маленьких путешественников

— От всех родителей благодарю всех, кто участвовал в организации поездки. В первую очередь, губернатора Челябинской области Алексея Текслера, министра образования Челябинской области Александра Кузнецова, работников нашего отдела образования и Фершампенуазской школы. Все документы были оформлены очень быстро, и теперь наши детки отдыхают на черноморском побережье.

Напомним, 93 школьника старшего возраста уже отдыхают во всероссийском детском центре «Смена» близ Анапы.

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