Фирма из Екатеринбурга купила аэропорт Магнитогорска за миллиард рублей

О приватизации аэропорта Магнитогорска власти объявили еще в ноябре прошлого года. Фото: google.com/maps

Сегодня, 29 июня, Российский аукционный дом провел торги по аэропорту Магнитогорска. Его победителем стала компания «Ретранс», которая указала на торгах сумму в 999, 89 млн рублей.

В аукционе участвовали шесть фирм. Начальная цена аэропорта составляла 113,89 млн рублей. Но в ходе торгов участники совершили 886 шагов на повышение стоимости. В итоге цена увеличилась почти в девять раз.

В настоящее время через аэропорт Магнитогорска совершают рейсы самолеты авиакомпаний Red Wings, Nord Wind (Северный ветер), Россия и S7. В основном люди летают в Москву, Новосибирск, Симферополь, Сочи, Екатеринбург и в Минеральные воды.

По данным сервиса СБИС, АО «Ретранс» базируется в Екатеринбурге.

Напомним, в ноябре прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о приватизации 95 хозяйственных обществ. В список попали несколько активов из Челябинской области, в том числе и аэропорт Магнитогорска. До завершения всех торгов воздушная гавань работала в статусе акционерного общества, а все акции принадлежали правительству РФ.

Также в конце мая было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в магнитогорском аэропорту. Преступление выявили сотрудники УФСБ. Однако информацию о каких-либо конкретных фигурантах дела силовики пока что не дают.

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