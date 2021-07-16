Первая в стране: в Магнитогорске открылась стела «Город трудовой доблести»

Губернатор Алексей Текслер открыл в Магнитогорске стелу "Город трудовой доблести". Фото: gubernator74.ru

В пятницу, 16 июля, губернатор Алексей Текслер в Магнитогорске открыл стелу, посвященную присвоению почетного звания города трудовой доблести. Ровно год назад в ее основание заложили символический камень.

Стела представляет из себя композицию из шести пилонов, на которых высечены картины из трудового военного прошлого Магнитки, шеренги войск на Параде Победы в 1945 году. Запечатлен и Указ президента России о присвоении Магнитогорску почетного звания.

Авторский коллектив создателей стелы возглавил скульптор-монументалист Денис Стритович. На церемонии почетными гостями стали ветераны. Уважаемых горожан губернатор поздравил отдельно с историческим событием.

— Стела посвящена подвигу магнитогорцев. Это первая стела среди всех городов, в прошлом году удостоенных этого звания, мы открываем ее в День города. Около 70 % чугуна, выплавленного в стране в годы Великой Отечественной войны, производилось в Магнитогорске. Каждый второй танк, каждый третий снаряд делались из стали, закаленной в Магнитке. Магнитогорский металлургический комбинат и многие другие предприятия, а самое главное, труженики тыла внесли неоценимый вклад в дело победы нашей страны над фашизмом. Дети, женщины, старики заменили ушедших на фронт мужчин. Их подвиг невозможно переоценить. Я хочу поздравить вас в преддверии Дня металлурга. Здоровья нашим ветеранам, низкий поклон от всех нас!

Сегодня же состоялась церемония гашения почтовой карточки «Магнитогорск — город трудовой доблести». На открытке — изображение известного на весь мир монумента «Тыл — фронту». Всего выпущено 2,7 тыс. карточек. Есть и специальный штемпель, украшенный видом стелы «Город трудовой доблести».

В церемонии гашения почтовой карточки участвовал губернатор.

Напомним, Алексей Текслер работает в Магнитогорске со вчерашнего дня. Глава региона обсудил планы реконструкции аэропорта с новым руководством; побывал на важных города стройках и обновленной набережной в парке у Вечного огня.

Состоялась церемония гашения почтовой карточки «Магнитогорск — город трудовой доблести». Фото: gubernator74.ru

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