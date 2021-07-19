На месте субботнего ЧП в Челябинске сошел с рельсов трамвай

Фото: скриншот видео

В Челябинске в районе Теплотехнического института в понедельник, 19 июля, сошел с рельсов трамвай. Аналогичное ЧП на том же месте произошло два дня назад во время субботнего ливня. Инцидент зафиксировали камеры уличного наблюдения «Интерсвязи».

— В том же месте сегодня произошел сход вагона на Теплотехе, — сообщили очевидцы.

Согласно записи, сход вагона произошел в 11:22 при повороте налево с улицы Кирова на проспект Победы. На кадрах видно, что он двигался в сторону Северо-Запада, и после случившегося перегородил собой половину крайней левой полосы. Пассажиры покинули вагон в течение нескольких минут после случившегося. Им пришлось переходить проезжую часть в нерегулируемом месте.

За вагоном образовалась пробка из трамваев. Движение электротранспорта на момент выхода материала не восстановлено.

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