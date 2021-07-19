В Челябинскую область привезли 45 тыс. новых доз вакцины от коронавируса

Вакцину уже перевозят в поликлиники
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинскую область поступила новая партия вакцины против коронавируса. В ней 45,6 тыс. доз препарата «Гам-КОВИД-Вак» (другое название «Спутник V»).
Как сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, вакцину уже отправляют в прививочные пункты в разных районах Челябинской области. Записаться на прививку желающие могут через портал «Госуслуги», по единому телефонному номеру 122 либо по телефону регистратуры поликлиники.
Напомним, за последние сутки коронавирус выявили у 297 жителей Челябинской области. На лечении находятся более 4 тыс. больных, а общее количество заболевших коронавирусом в регионе превысило 70 тыс. Человек.
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