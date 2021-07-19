Детский омбудсмен рассказала, что будет с семьей мальчика, найденного спящим на обочине в Челябинской области

Мальчик спал в обнимку с пластмассовым грузовиком. Фото: скриншот видео из сообщества «Типичный Челябинск»

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова прокомментировала ситуацию с обнаружением в Южноуральске спящего ребенка на обочине дороги. На своей странице в соцсети детский омбудсмен рассказала, что ждет семью мальчика, и выступила против обвинений, сыплющихся в адрес его матери.

По словам Евгении Майоровой, ставшему героем скандального видеоролика мальчику и двум другим детям из семьи окажут необходимую психологическую помощь. Но велика вероятность, что детей заберут у матери и отправят в детдом или приемную семью.

Детский омбудсмен сообщила, что не может раскрыть всю известную ей информацию о семье, но ситуация не так проста, как кажется на первый взгляд, а многодетная мать в действительности нуждается в эффективной поддержке, а не в осуждении.

— Ей помощь нужна по-хорошему, а по факту у нее детей отнимут. Как легко сделать выводы. Большинство людей знает «как правильно». Какие же мы все беззащитные перед жизнью и тем, с чем мы можем столкнуться. Мать нуждается в помощи, дети нуждаются в матери. А у нас есть явный дефицит «активного сочувствия» и помощи в обществе, а еще эффективных социальных сервисов, — заметила Евгения Майорова.

Она также критически высказалась о роли соседа, который первым нашел уснувшего у дороги мальчика и сразу же снял ребенка на видео:

— Ну а сосед «герой», конечно, сейчас почти каждый «сам себе блогер».

Напомним, житель Южноуральска возвращался с работы на велосипеде, когда заметил на обочине маленького мальчика, спящего в обнимку с игрушкой. Горожанин разбудил ребенка и отвел домой, а еще снял все происходящее на видео. После публикации ролика в интернете южноуральской семьей заинтересовалась прокуратура. Источник «КП-Челябинск» сообщил, что многодетная мать одна воспитывает детей. Семья стоит на учете в управлении соцзащиты как находящаяся в социально опасном положении. Теперь, после прокурорской проверки, женщину могут лишить родительских прав.

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