В Челябинской области под железнодорожным мостом нашли минометный снаряд

Фото: Росгвардия по Челябинской области

В Челябинской области недалеко от Магнитогорска под железнодорожным мостом в реке Урал нашли предмет, который был внешне похож на снаряд. На место происшествия вызвали саперов ОМОН Росгвардии.

— Специалисты установили, что предметом является 107 мм минометный снаряд времен Великой Отечественной войны, представлявший опасность для окружающих, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Снаряд положили в специализированный ящик и транспортировали на карьер, где его и уничтожили.

В начале июля механизатор во время пахотных работ вблизи поселка Родники Троицкого района обнаружил странный предмет, похожий на боевой снаряд. О своей находке он сообщил в правоохранительные органы. Было установлено, что снаряд изготовили во времена дореволюционной России.

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