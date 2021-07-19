Минсоц Челябинской области заинтересовался роликами в TikTok о бабушке с деменцией

Фото: скриншот с видео

Министерство социальных отношений Челябинской области обратило внимание на видеоролики о страдающей деменцией бабушки. Речь идет об аккаунте в TikTok, который ведет родственница пожилой женщины. В записях и видеотрансляциях девушка эмоционально, а порой с гневом и сарказмом жалуется, как тяжело жить рядом с человеком, страдающим нарушениями памяти и мышления.

— Поступок родственников пожилой бабушки бесчеловечный, достоин общественного порицания и, возможно, на грани закона. Мы обратились в сети TikTok к родственникам с просьбой выйти на контакт, чтобы обеспечить полноценный уход за больной деменцией бабушкой. Мы готовы предоставить помощь социального работника на дому или разместить бабушку в стационарном учреждении, где она круглосуточно будет находиться под присмотром специалистов, — сообщила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Напомним, 88-летняя жительница Челябинска, сама того не зная, стала героиней TikTok. Видео публикует живущая вместе с ней младшая родственница. Ролики набрали уже сотни тысяч просмотров, но оценивают их зрители неоднозначно.

Некоторые комментаторы соглашаются, тяжело все время следить за человеком с деменцией. Другие удивляются, почему пенсионерка не получает медицинскую помощь, — автор видео упоминает, что давала родственнице «таблетку, чтобы уснула», но непонятно, идет ли речь о лекарстве. Многих возмутил также лишенный сочувствия тон девушки и сам факт съемки: героиня роликов не давала согласия на подробные репортажи о себе и даже не понимает, что ее болезнь обсуждают сотни незнакомцев.

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