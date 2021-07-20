В правительстве Челябинской области прокомментировали обыск у замминистра экологии

Виталий Безруков и Алексей Текслер вместе выпускали на волю птиц, ранее пострадавших от рук человека. Фото: пресс-служба минэкологии Челябинской области

В администрации Челябинской области прокомментировали обыск, проходящий сегодня в кабинете замминистра экологии региона Виталия Безрукова.

— О ситуации уведомлен губернатор. Мы заинтересованы в скорейшем расследовании. Министерство экологии предоставляет для следствия все необходимые документы, — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Обновлено.

Предполагалось, что в силу своей должности Виталий Безруков мог работать в интересах конкретных бизнесменов, но подтверждений этому не нашлось.

— Речи о конфликте интересов с бизнесменами не идет, — пояснил источник КП-Челябинск в правоохранительных органах.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов заинтересовались деятельностью чиновника, работающего в региональном министерстве экологии с 2018 года. Виталий Безруков работал сначала в Управлении экологического просвещения, а затем был повышен до заместителя министра.

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