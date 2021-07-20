К замминистра экологии Челябинской области Виталию Безрукову пришли с обыском

В министерстве Виталий Безруков регулярно давал СМИ комментарии об экологической обстановке в регионе. Фото: архив КП

Сотрудники правоохранительных органов пришли сегодня в министерство экологии Челябинской области. Под подозрение силовиков мог попасть заместитель главы министерства Виталий Безруков.

В пресс-службе минэкологии «КП-Челябинск» подтвердили, что в кабинете замминистра ведутся следственные действия.

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев отказался от комментариев.

СПРАВКА КП

Виталию Безрукову 28 лет. Окончил ЧелГУ по специальности «Экология и природопользование» сначала бакалавриват (2014), затем магистратуру (2016).

С 2014 по 2018 годы возглавлял Благотворительный экологический фонд «Моя планета», который в том числе собирал жалобы по выбросам. Затем перешел в Минэкологии, где трудился начальником Управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота. В начале 2020 года Безрукова повысили до замминистра экологии Челябинской области.

Во время работы в минэкологии Виталий Безруков оказался в эпицентре скандала: на его столе общественники заметили чучело краснокнижной неясыти. Тогда чиновник объяснил, что чучело редкой птицы вместе с мебелью перешло к нему от предыдущего хозяина кабинета.

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