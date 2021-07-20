СК заинтересовался историей со спящим на обочине ребенком в Челябинской области

Мальчика обнаружил на дороге местный житель. Фото: скриншот видео из сообщества «Типичный Челябинск».

Сотрудники Следственного комитета Челябинской области организовали проверку по информации о том, что на обочине дороги в Южноуральске был найден спящий малолетний мальчик. Кроме того, рядом с ребенком не оказалось взрослых, отвечающих за него. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

— В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе доследственной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц социальных служб, в чьи обязанности входит обеспечение мероприятий по безопасному пребыванию ребенка в семье, находящейся на учете в социальных органах, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, малыша обнаружил местный житель Южноуральска. Мужчина возвращался с работы на велосипеде, когда увидел на обочине недалеко от ГРЭС спящего ребенка. Мальчику на вид около пяти лет. Он лежал на животе в обнимку с игрушечным грузовиком. Никого из взрослых поблизости не было.

Южноуралец снял происходящее на видео, кусочек которого в последствии разошелся по социальным сетям и СМИ. Мужчина разбудил мальчугана и довел до дома, но маму ребенка возмутила видеосъемка и вместо благодарности неравнодушному прохожему досталась порция хамства.

Источник КП-Челябинск в правоохранительных органах рассказал, что мальчик из неполной многодетной семьи. В прошлом году его мать дважды привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, а этом году — еще ни разу. Есть сведения, что у нее диагностировано психическое расстройство.

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