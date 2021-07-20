На Челябинскую область надвигаются сильные дожди, град и грозы

Порывы ветра при грозах будут доходить до 20 м/с. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинской области вновь ожидаются ливни, грозы и град. Погода испортится в среду, 21 июля. Региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение.

— По данным Челябинского гидрометцентра, 21 июля в отдельных районах Челябинской области прогнозируются сильные дожди, грозы, град, при грозах порывы ветра 20 м/с, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

В среду, 21 июля, жара будет держаться на тех же отметках, что и в предыдущий день — +28, +33 °С. Но есть одной отличие: синоптики обещают кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра при осадках могут достигать 17-20 м/c.

Самый пик аномальной жары на этой неделе ожидается в четверг, 22 июля. На севере Челябинской области температура воздуха составит +27, +32 °С, а на юге столбик термометра и вовсе поднимется +32, +37 °С. В этот день в большинстве районов прогнозируются кратковременные дожди и грозы с порывами ветра до 20 м/с.

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