Суд обязал челябинскую мэрию обследовать дома в «немецком квартале»

Споры о судьбе квартала идут уже несколько лет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Администрацию Челябинска обязали провести техническое обследование домов в «немецком квартале». Эксперты должны будут осмотреть несущие конструкции и ограждающие элементы зданий. Проверка должна показать, являются ли дома аварийными и подлежат ли сносу. Решение об обязательной оценке состояния домов принял Советский районный суд по требованию прокуратуры.

Ранее специалисты надзорного ведомства вместе с сотрудниками Госжилинспекции обнаружили в «немецком квартале» многочисленные свидетельства аварийного состояния домов и нарушения норм эксплуатации жилищного фонда.

— Несмотря на то, что в указанных многоквартирных домах имеются помещения, собственником которых является муниципальное образование, администрацией города Челябинска в пределах своих полномочий не обеспечена подготовка документов для решения вопроса о признании домов аварийными и подлежащими сносу, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Надзорное ведомство направило также представление об устранении нарушений мэру Наталье Котовой.

Напомним снос домов в «немецком квартале» одобрил Госкомитете по охране культурного наследия. Жители жалуются на состояние квартир, но не все челябинцы согласны с идеей отправить под снос дома с оригинальным архитектурным обликом. Против уничтожения квартала выступают городские активисты, а краевед Юрий Латышев считает, что построенные немцами дома в Металлургическом районе надо не сносить, а ремонтировать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru