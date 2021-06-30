В Челябинске решили снести немецкий квартал, который хвалил блогер Варламов

Дома на улице Социалистической строили немцы в послевоенные годы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Госкомитет по охране объектов культурного наследия одобрил снос жилых домов, построенных немцами в Металлургическом районе Челябинска. К такому решению пришли по результатам проведенной экспертизы. Об этом сообщил краевед Юрий Латышев.

— Правительство региона пошло легким путем вместо того, чтобы провести ремонт самих зданий. Властям проще найти какого-нибудь застройщика для сноса, а самим сказать, что мы умываем руки. Шалю (вице-губернатор региона Сергей Шаль — прим. ред.) просто надоело выслушивать жалобы жильцов дома, которые пишут обращения с 2016 года. А проведенная экспертиза – это просто халтура. То, что дома интересные, это только дураку непонятно. А всем остальным, нормальный людям и архитекторам, ясно, что немецкий квартал – уникальное место, — рассказал Юрий Латышев.

Тем не менее не все челябинцы разделяют позицию краеведа. Некоторые считают, что жилые дома в немецком квартале уже давно подлежат сносу. Хотя с архитектурной точки зрения они и выглядят хорошо, но внутри все обстоит не так хорошо — помещения нуждаются в серьезном ремонте.

Напомним, в 2019 году немецкий квартал посещал блогер Илья Варламов. В своем видеоролике он отметил, что эти дома сохранили свой вид, несмотря на возраст. Причем смотрятся они, по его словам, намного лучше новостроек в Казани.

— С архитектурной точки зрения, ЧМЗ по сравнению с остальным Челябинском выглядит гораздо лучше. Здесь не вырубили деревья, не расширили дороги, находиться здесь приятнее, чем в центре Челябинска, — рассказал блогер на своем канале.

Смотреть видеосюжет Челябинские дома: немцы сделали, русские забили

Споры вокруг немецкого квартала в Челябинске идут с 2019 года. В то время их исключили из списка объектов культурного наследия. Здания хотели снести, но местные активисты выступили против этого. В итоге начались судебные тяжбы, в ходе которых и было решено провести повторную экспертизу.

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