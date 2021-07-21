Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 июля 2021 8:32

Облсуд отказал гендиректору челябинского аэропорта в сокращении срока домашнего ареста

Апелляционную жалобу на постановление Центрального райсуда направил адвокат Андрея Осипова
Ольга СЕМЕНЮКОльга СЕМЕНЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Андрей Осипов остается под домашним арестом.

Андрей Осипов остается под домашним арестом.

Фото: Сергей СОТНИКОВ

Челябинский областной суд в среду, 21 июля, отказал гендиректору АО «Челябинской авиапредприятие» Андрею Осипову, обвиняемому в махинациях, в сокращении срока домашнего ареста. Апелляционную жалобу с просьбой отменить постановление Центрального райсуда направил адвокат.

— Рассмотрев в апелляционном порядке материалы уголовного дела в отношении Андрея Осипова, облсуд оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 25 июня, которым Осипову был продлен срок домашнего ареста до 1 августа 2021 года, — рассказали в пресс-службе облсуда.

Напомним, Андрей Осипов, который обвиняется в мошенничестве в сфере страхования по части 3 статьи 129.5 УК РФ, возглавил аэропорт Челябинска 1 ноября 2019 года, а 27 ноября уже презентовал новый терминал, который строили к саммитам ШОС и БРИКС. До этого он руководил аэропортом Мурманска. По словам работников аэропорта, его сюда продвинули на повышение.

Андрея Осипова задержали сотрудники ФСБ 3 марта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru