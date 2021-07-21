Облсуд отказал гендиректору челябинского аэропорта в сокращении срока домашнего ареста

Андрей Осипов остается под домашним арестом. Фото: Сергей СОТНИКОВ

Челябинский областной суд в среду, 21 июля, отказал гендиректору АО «Челябинской авиапредприятие» Андрею Осипову, обвиняемому в махинациях, в сокращении срока домашнего ареста. Апелляционную жалобу с просьбой отменить постановление Центрального райсуда направил адвокат.

— Рассмотрев в апелляционном порядке материалы уголовного дела в отношении Андрея Осипова, облсуд оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 25 июня, которым Осипову был продлен срок домашнего ареста до 1 августа 2021 года, — рассказали в пресс-службе облсуда.

Напомним, Андрей Осипов, который обвиняется в мошенничестве в сфере страхования по части 3 статьи 129.5 УК РФ, возглавил аэропорт Челябинска 1 ноября 2019 года, а 27 ноября уже презентовал новый терминал, который строили к саммитам ШОС и БРИКС. До этого он руководил аэропортом Мурманска. По словам работников аэропорта, его сюда продвинули на повышение.

Андрея Осипова задержали сотрудники ФСБ 3 марта.

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