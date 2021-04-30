Гендиректору челябинского аэропорта продлили домашний арест, но разрешили больше гулять

Андрей Осипов остается под домашним арестом Фото: Сергей СОТНИКОВ

Центральный районный суд Челябинска продлил срок содержания Андрея Осипова, обвиняемого в махинациях со страховкой, под домашним арестом до 1 июля 2021 года.

— Осипову предоставлена возможность использования телефонной связи для общения с защитником, а также увеличено время ежедневных прогулок до трех часов, — сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Андрей Осипов, который обвиняется в мошенничестве в сфере страхования, возглавил аэропорт Челябинска 1 ноября 2019 года, а 27 ноября уже презентовал новый терминал, который строили к саммитам ШОС и БРИКС. До этого он руководил аэропортом Мурманска. По словам работников аэропорта, его сюда продвинули на повышение.

Андрея Осипова задержали сотрудники ФСБ 3 марта.

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