Гендиректору челябинского аэропорта продлили домашний арест, но разрешили больше гулять

Андрей Осипов остается под домашним арестом
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Центральный районный суд Челябинска продлил срок содержания Андрея Осипова, обвиняемого в махинациях со страховкой, под домашним арестом до 1 июля 2021 года.
— Осипову предоставлена возможность использования телефонной связи для общения с защитником, а также увеличено время ежедневных прогулок до трех часов, — сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, Андрей Осипов, который обвиняется в мошенничестве в сфере страхования, возглавил аэропорт Челябинска 1 ноября 2019 года, а 27 ноября уже презентовал новый терминал, который строили к саммитам ШОС и БРИКС. До этого он руководил аэропортом Мурманска. По словам работников аэропорта, его сюда продвинули на повышение.
Андрея Осипова задержали сотрудники ФСБ 3 марта.
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