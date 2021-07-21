Олененка, спасенного во время лесных пожаров в Челябинской области, поселили в зоопарке

Фото: КУРОРТ АБЗАКОВО | МАГНИТОГОРСК / vk.com

Стала известна дальнейшая судьба маленького олененка, которого спасли сотрудники МЧС во время лесных пожаров на юге Челябинской области. Как оказалось, малыша, а точнее малышку определили в магнитогорский зоопарк курорта Абзакова.

—Эта кроха поселилась в нашем зоопарке, сейчас она восстанавливается и проходит реабилитацию в своем закрытом вольере, — сообщили представители курорта Абзаково.

Напомним, общая площадь, пройденная огнем во время лесных пожаров, составила более 14 тыс. га. В Джабыке и Запасном сгорели десятки построек. При этом удалось отстоять более 1800 жилых домов. Предварительная причина — сухие грозы.

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