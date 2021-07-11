Названа предположительная причина пожаров в лесах Челябинской области

Вот так выглядит после пожара Джабык. Фото: Ксения Короленко

Причиной пожаров в лесах Челябинской области могли стать сухие грозы. Такую версию озвучили в МЧС после общения с населением, сообщили КП-Челябинск в ведомстве.

— Предположительно, по словам очевидцев, причиной пожаров могли послужить сухие грозы, — пояснили в ГУ МЧС по Челябинской области. — Дознавателям предстоит это выяснить.

Еще в пятницу, 9 июля, КП-Челябинск пообщался с местными жителями, которые озвучивали схожую версию:

— Неделю назад была сильная гроза в поселке Париж в Нагайбакском районе. Молния попала в какое-то дерево, отчего произошло возгорание. Оно дошло до детского загородного лагеря «Роднички», там была первая смена. Всех детей эвакуировали, но пожар до конца не потушили, от этого лес разгорелся еще больше. Приезжал пожарный поезд, вертолетами тушили. Но все еще лес горит — рассказал Юрий Дубских.

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