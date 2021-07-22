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Общество22 июля 2021 17:39

В Челябинской области у матери забрали ребенка, которого нашли спящим на обочине дороги

Также женщине назначил штраф за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
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Мальчика обнаружил на дороге местный житель. Фото: скриншот видео из сообщества «Типичный Челябинск».

Мальчика обнаружил на дороге местный житель. Фото: скриншот видео из сообщества «Типичный Челябинск».

В Челябинской области изъяли из семьи мальчика, которого нашли спящим на обочине дороги в Южноуральске. Кроме того, его матери назначили штраф в размере 100 рублей за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей. В прокуратуре региона подчеркнули, что проверки в отношении законного представителя ребенка еще не окончены.

— Сейчас решается вопрос об ограничении матери в родительских правах, в том числе с учетом привлечения ее к административной ответственности, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В настоящий момент ребенок находится в социальном учреждении.

Напомним, малыша обнаружил местный житель Южноуральска. Мужчина возвращался с работы на велосипеде, когда увидел на обочине недалеко от ГРЭС спящего ребенка. Мальчику на вид около пяти лет. Он лежал на животе в обнимку с игрушечным грузовиком. Никого из взрослых поблизости не было.

Южноуралец снял происходящее на видео, кусочек которого в последствии разошелся по социальным сетям и СМИ. Мужчина разбудил мальчугана и довел до дома, но маму ребенка возмутила видеосъемка и вместо благодарности неравнодушному прохожему досталась порция хамства.

Южноуралец нашел на улице спящего ребенка
Видео: Типичный Челябинск / Vk.com, Послушано Южноуральск / Vk.com

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