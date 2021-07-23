Силач из Челябинска Эльбрус Нигматуллин установил новый рекорд в честь открытия Олимпиады-2020

Рекорд был сложен и физически и технически Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Почетный президент Федерации силового экстрима России, неоднократный обладатель титула Эльбрус Нигматуллин установил новое достижение. Накануне открытия Игр в Токио он с платформы поднял вертолет весом 1476 кг. Нигматуллин рассказал, что готовился к этому трюку несколько месяцев. Федерация силового экстрима официально признала этот рекорд, сообщив, что он не имеет аналогов в мире.

— Рекорд был сложен и физически и технически. Мне пришлось поднять вертолет который совершил посадку в момент установления рекорда и после его окончания вновь поднялся в воздух, — рассказал силач.

Из-за пандемии коронавируса демонстрация рекорда прошла без зрителей. Нигматуллин заявил, что таким рекордом он поддержал олимпийскую сборную России.

Напомним, сегодня, 23 июля в Токио стартует летняя Олимпиада-2020, в которой примут участие восемь спортсменов из Челябинской области. Расписание выступлений спортсменов из Челябинска на Олимпиаде в Токио можно посмотреть по ссылке.

Кстати, на счету Нигматуллина есть ряд достижений в силовом экстриме. Так, к примеру, он рекордсмен России в тяге транспортных средств: тяге сцепки из двух автобусов — 29 тонн на 10 метров, тяге речного сухогруза «Нагатино» весом 760 тонн на 20 метров.

Смотреть видеосюжет Новый рекорд Эльбруса Нигматуллина

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