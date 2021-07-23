Челябинский ветеринар Карен Даллакян рассказал, как живет спасенный 12 лет назад тигренок Жорик

Карен Даллакян привязался к Жорику и до сих пор его навещает спустя годы

Прошло уже 12 лет с тех пор, как тигр Жорик получил себе жуткую травму во время неправильной кормежки в передвижном зоопарке. Когда животному не исполнилось и года, хозяева дали ему курицу, в которой было много костей. В итоге малыш травмировался и разорвал себе щеку. История могла закончиться трагичным финалом, если бы в ситуацию не вмешался челябинский ветеринар Карен Даллакян. Он выходил тигренка и помог его транспортировать в один из приютов в Хабаровском крае (более подробно об этом — в нашем материале).

Тигренок уже вырос и чувствует себя в приюте достаточно вольготно. Однако после печальных событий у него остался жуткий шрам на щеке. А ветеринар Карен Даллакян до сих пор приезжает навещать своего четвероногого товарища, которого он когда-то спас.

— Все с ним отлично: живет и развивается, — рассказывает Карен Даллакян, который на днях ездил в Хабаровский край навестить тигра. — По тигриным меркам он уже старичок: на воле они обычно живут по 10 лет, в неволе — до 20. Так что возраст своих сородичей в дикой природе он уже пережил, несмотря на то, что перенес в детстве.

Но у Жорика начали проявляться возрастные проблемы — у тигра старческая катаракта. Также ветеринар заметил просветление окраса: хоть шерсть и бархатная, а полоски уже не такие яркие.

— Каждый раз, как приезжаю его навестить, мне тяжело, потому что это воспоминания. Я помню его состояние и жизнь в Челябинске, и он сам переживает очень сильно. Только отойду от вольера, начинает громко кричать. Долго нюхает те места вольера, которые я руками трогал — там остается запах. И никогда при мне не ест, даже если голодный: мясу предпочитает общение с родным человеком. Бегает за мной, иногда плачет и жалуется как папе, — рассказывает ветеринар диких животных.

У Жорика там своя территория в полгектара, но отучать его от людей было бессмысленно: кот все равно не умел охотиться.

Пару себе Жорик так и не нашел, потому что из-за пережитой травмы сводить его с тигрицей опасно — кошки после вязки дерутся. А так как десна не защищена, тигр мог получить дополнительную травму. Из-за чего пришлось бы снова делать ему операцию. Сейчас амурскому тигру невесты не нужны, но два раза в год к его вольеру приходят дикие тигрицы. Ветврач рассказывает, что Жорик дружит с ними через забор.

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