Челябинка Татьяна Минина сразится в полуфинале Олимпийского турнира тхэквондо с соперницей из команды беженцев

Татьяна Минина на Олимпиаде-2020 сразится с соперницей из команды беженцев. Фото ОКР.

В 1/4 финала воспитанница спортшколы тхэквондо Челябинска Татьяна Минина одолела соперницу из Нигера Текият Бен Юссуф 15:10. А в полуфинале Татьяна выйдет против Кимии Ализадех Зенорин из Олимпийской команды беженцев. Такая сборная впервые представлена на Олимпиаде-2020 в Токио. Здесь собраны те, кто по тем или иным причинам эмигрировал из своей страны.

Кимия Ализадех Зенорин из Ирана в прошлом году уехала из своей станы.

— Я одна из миллионов угнетенных женщин в Иране, которую годами использовали так, как хотели. Я носила все, что они мне говорили. Я произносила каждое слово, которое они мне говорили, — писала Кимия на своей странице в Instagram.

Отметим, что на прошлых играх в Рио-де-Жанейро Кимия завоевала «бронзу», и стала первой женщиной, кто завоевал для своей страны Олимпийскую медаль.

Победа в 1/2 финала на турнире тхэквондо гарантирует Татьяне Мининой Олимпийскую медаль.

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