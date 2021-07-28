Бадминтонист из Челябинска, завершивший выступление в Токио, намерен участвовать в Олимпиаде-2024

Владимир Иванов возвращается домой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В парном турнире в Токио вместе с Иваном Созоновым Владимир Иванов сумел выиграть один из трех матчей группового этапа. Вчера, 27 июля, наш дуэт переиграл соперников из Нигерии — 2:0 (21:8, 21:10), однако до этого уступил командам Дании и Японии. Такой расклад не позволил россиянам выйти в 1/4 финала Олимпийского турнира и они завершили выступление на Играх 2020.

Владимир Иванов в своем Instagram прокомментировал итоги турнира.

— Для нас эта третья Олимпиада закончена. В очередной раз мы с Иваном Созоновым не смогли покорить пьедестал, но получили огромный опыт и мотивацию двигаться дальше. Будем готовиться, и, надеюсь, в Париже-2024 мы сможем сделать для страны, для себя заветную золотую медаль. Всем огромное спасибо за поддержку! — пишет Владимир Иванов.

Напомним, для Владимира это была уже третья Олимпиада в спортивной карьере. На прошлых Играх в Рио-де-Жанейро Иванов и Созонов вышли в 1/4, но уступили, в 2012 году в Лондоне наш дуэт также не смог преодолеть групповой этап.

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