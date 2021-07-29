В Челябинске за три месяца украли больше 200 крышек с люков

В Челябинске с люков пропали сотни крышек Фото: Михаил ФРОЛОВ

За первые три месяца 2021 года в Челябинске похитили более 200 крышек с водопроводных и канализационных люков. Об этом рассказали в мэрии.

Из-за каждой кражи представители муниципалитета писали заявления в полицию. В городском управлении МВД возбудили четыре уголовных дела о краже и сумели отыскать нескольких подозреваемых. Похитители металлических крышек могут отправиться за решетку на срок до двух лет. Однако не всех преступников удалось найти.

В администрации Челябинска попросили помощи у горожан в наблюдении за люками.

О незакрытых канализационных колодцах можно сообщить в единую диспетчерскую по телефонам 112 и 263-34-44.

Свидетелей кради крышек просят снимать преступление на фото или видео, и отправлять снимки или ролики в мессенджерах WhattsApp и Viber по номеру 8-902-607-56-83.

В мэрии объяснили также, как отличить похищение люков от работы коммунальных служб:

— Сетевые организации не снимают люки с камер и колодцев для замены или проведения ремонта, не установив новые. Если вы увидели людей, которые снимают крышки и просто загружают в легковые или грузовые автомобили — это кража.

Напомним, этим летом ребенок провалился в неплотно закрытый люк в центре Челябинска. Колодец обезопасили только после прокурорской проверки.

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