После огневого шторма в Челябинской области откроют новые пожарные части

В начале июля силы для тушения лесных пожаров пришлось стягивать с нескольких районов. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области откроют две новые пожарные части. Сделать это решили после разрушительных лесных пожаров, которые охватили юг региона в начале июля. Тогда погодные условия создали огневой шторм, сгорели не только леса, но и десятки жилых домов.

Обе новые пожарные части должны заработать в начале 2022 года. Первая откроется в селе Еленинка Карталинского района — в 9 км от поселка Джабык, где сгорели дома. В ведении части окажутся семь населенных пунктов Еленинского сельского поселения, в которых живут в общей сложности 3,5 тыс. человек. Кроме того сотрудники областной противопожарной службы будут следить за сохранностью Джабык-Карагайского бора, памятника природы.

Также новое подразделение противопожарной службы откроется в поселке Гранитный Кизильского района. В поселении, центром которого является поселок, шесть населенных пунктов и без малого 1,7 тыс. жителей.

В каждой из новых частей будут работать по 11 человек. Это начальник, пятеро пожарных и столько же водителей.

— До конца этого года в бюджете области должны быть изысканы средства, найдены и укомплектованы подходящие здания для пожарных депо, закуплена пожарная техника, найдены и обучены работники, — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС,

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