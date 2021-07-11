Огневой шторм не потушить, поэтому защищали дома: в МЧС России рассказали, сколько зданий уберегли от пожара в Челябинской области

Вот так выглядит теперь поселок Джабык, в котором сгорело 63 здания. Но некоторые удалось спасти. Фото: читатель КП

Трое суток в Челябинской области полыхали лесные пожары на 14 тыс. га. В двух поселках сгорело 71 здание — жилые дома и дачи, жители нескольких населенных пунктов эвакуированы. Есть один погибший. На утро 11 июля, по данным ГУ МЧС по Челябинской области, открытого огня нет — дожди и усилия пожарных и местных жителей дали свои плоды. Замминистра МЧС России Илья Денисов рассказал, почему было важно защищать населенные пункты, а не сбивать огонь.

— Зачастую пожар принимал форму огневого шторма. По всем расчетам огневые штормы невозможно потушить. Силы и средства подразделений пожарной охраны необходимо затачивать на защиту не горящих зданий и сооружений. Удалось отстоять более 1800 жилых домов, — рассказал Илья Денисов.

Он добавил, тушение пожаров осложняли климатические условия. Шквалистый ветер до 25 м/c, засуха, жара. Скорость распространения пожара составляла более 150 метров в минуту.

— Сделали, все что могли, работали на пределе в условиях риска для жизни, — добавил Илья Денисов.

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