В Челябинске закроют для проезда улицу Цвиллинга

Трамваев новые ограничения не коснутся Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске перекроют улицу Цвиллинга. С 8:00 31 июля до 20:00 4 августа будет закрыт проезд в районе домов №59А и №60.

Как сообщили в администрации Челябинска, участок дороги раскопают ради ремонта теплотрассы. Работы будет выполнять ООО «Интерполис».

Несмотря на то, что для автомобилей улица будет закрыта, трамвайное движение продолжится в обычном режиме.

Ранее стало известно об ограничениях движения в районе площади Революции в Челябинске. Из-за ремонта трамвайного переезда будет затруднен проезд по улице Цвиллинга и проспекту Ленина.

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