Рейс Москва-Челябинск, на котором летит серебряный призер Олимпиады-2020, задержали на 1,5 часа

Болельщики и маскот Леброша ждут в аэропорту Фото: Кирилл САДЫКОВ

В воскресенье, 1 августа, в Челябинск прилетает призер Олимпиады в Токио Кирилл Писклов. Группа болельщиков отправилась встречать его в аэропорт, но ожидание оказалось долгим.

По данным онлайн-табло аэропорта, рейс «Аэрофлота», прилет которого запланирован на 18:30, ожидается в 20:08.

— Задержка связана с поздним прибытием борта. Он прилетел в Москву с опозданием и, соответственно, вылетел к нам позднее, — прокомментировали в пресс-службе аэропорта.

Расписание выступлений спортсменов из Челябинска на Олимпиаде в Токио 2021: когда болеть за наших (подробно).

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