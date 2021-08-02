В Челябинской области ожидается аномальная жара до +37 градусов

Погода в Челябинской области продолжает капризничать. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Аномальная жара в Челябинской области решила вновь напомнить о себе. Она будет держаться в течение трех дней. Так что жителям Южного Урала придется готовится к высоким температурам. ГУ МЧС по региону уже разослало предупреждения о жаре.

— По данным Челябинского гидрометцентра, во второй половине дня 3-5 августа в южных районах Челябинской области ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха до +36-+37°С, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

В жаркую погоду жителям Челябинской области следует позаботиться о своем здоровье. В такие дни медики советуют носить одежду светлых тонов, а лучше хлопчатобумажную и свободного покроя. Также следует надевать головной убор. Если приходится работать на солнце, лучше делать это утром или вечером. Особенно это касается садоводов. Нельзя находиться на солнце постоянно, нужно делать перерывы, уходить в тень, например. В жаркую погоду следует пить больше жидкости. Хорошо утоляет жажду минералка или горячий чай с лимоном.

Какой в целом будет погода в августе — читайте в материале.

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