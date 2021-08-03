На предприятии в Челябинской области нашли мину 1930-х годов

Фото: пресс-служба Росгвардии по Челябинской области

На одном из предприятий по улице Кирова в Магнитогорске обнаружили предмет, внешне похожий на минометный снаряд. На место происшествия вызвали саперов ОМОН управления Росгвардии по Челябинской области.

— Специалисты выяснили, что предметом является корпус от 82-мм минометной мины 1930-х годов, не представляющий опасности для окружающих, — сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.

Сотрудники предприятия рассказали, что находку обнаружили во время проведения строительных работ.

Напомним, ранее в сарае жилого дома под Челябинском обнаружили целый арсенал оружия времен Великой Отечественной Войны. Среди находок оказались пулемет, карабины, противотанковая граната, заряд для гранатомета и другие боеприпасы. Подробнее о том, как все это там оказалось — читайте в материале.

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