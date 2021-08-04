На юге Челябинской области более ста детей отпустили из лагеря из-за нового природного пожара

Из-за аномальной жары вновь начались природные пожары. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

До позднего вечера, 3 августа, пожарным пришлось бороться с огнем в Брединском районе Челябинской области. Как сообщили в ГУ МЧС региона, пожар возник в старом горельнике, то есть уже выгоревшем лесу, на площади 20 га.

Администрация Брединского района приняла решение о роспуске по домам 144 детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Спутник».

— После ликвидации возгорания дети вернутся обратно, — заверили чиновники.

В МЧС отметили, что угрозы ближайшему поселку Морозовка нет, поэтому эвакуация населения не проводилась. Справиться с низовым огнем удалось ближе к девяти часам вечера. К этому времени территорию опахали, чтобы не допустить распространение пожара и пустили встречный пал. Всего на тушение задействовано 135 человек и 45 единиц техники.

Напомним, что на юге области в середине июля возникли сильные природные пожары. Огонь уничтожил более 50 домов в поселке Джабык Карталинского района и 10 жилых домов в Запасном.

В эти дни в регионе ожидается аномальная жара. Погода на эту неделю — по ссылке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru