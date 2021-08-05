«Инвитро» проводит тест-драйв электромобиля для перевозки грузов в медицинских целях

«Инвитро» проводит тест-драйв первого серийного электромобиля Volkswagen ID.3 для перевозки грузов в медицинских целях. Тестирование электромобиля стало новым стратегическим этапом развития инноваций и экологической ответственности компании. Электромобиль проходит тест-драйв в автопарке «Инвитро» в Москве.

Volkswagen ID.3 должен стать 3-м поколением автомобилей после 1-го поколения моделей VolkswagenKäfer и 2-го поколения VolkswagenGolf.

В «Инвитро» разработана уникальная логистическая система (ж/д, авиа, курьерская служба), позволяющая максимально быстро транспортировать биоматериал при четырех температурных режимах с постоянным трекингом условий транспортировки биологических образцов. Компания участвует в развитии новых технологий и внедрении решений для перевозки грузов в медицинских целях. «Инвитро» также участвует в программе по внедрению на территории Москвы доставки биоматериалов с помощью беспилотных летательных аппаратов.

«Инвитро» располагает восемью современными клинико-диагностическими лабораториями, расположенными в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Челябинске и других городах. Лабораторные комплексы «Инвитро» оснащены самым современным оборудованием и тест-системами ведущих мировых и российских производителей. На сегодняшний день в портфеле компании — более 2 700 лабораторных исследований, включая редкие и высокотехнологичные. В сутки лабораторные комплексы выполняют до одного миллиона исследований и работают в круглосуточном режиме 7 дней в неделю.

Комментирует Алексей Сердюченко, генеральный директор «Инвитро-Москва»:

— Мы ведем активную деятельность по разработке и внедрению современных решений для повышения качества оказания медицинских услуг. Мы ценим инициативу Volkswagen по развитию линейки экологичных автомобилей и будем рады рассматривать электромобиличастью автопарка «Инвитро».

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