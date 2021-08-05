Стало известно, из-за чего самолет вернулся в челябинский аэропорт вскоре после взлета

Пассажирам лишь со второй попытки удалось покинуть Челябинск
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Уральской транспортной прокуратуре рассказали, из-за какой технической неисправности не состоялся утренний авиарейс из Челябинска в Москву.
— Предварительная причина — срабатывание датчика низкого давления в топливной системе, — сообщили в надзорном ведомстве.
Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия» вылетел из Челябинска, но до московского аэропорта «Шереметьево» не добрался. Покружив над аэродромом, он совершил вынужденную посадку в Челябинске. Решение о возвращении в место вылета принял командир экипажа. На борту находились 63 пассажира и 4 члена экипажа. Никто из них не пострадал.
Пассажиров отправили в столицу резервным самолетом. В 14:16 самолет должен приземлиться в Шереметьево.
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