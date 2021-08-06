Жители Челябинска записали видеообращение Владимиру Путину против вырубки леса

Многие участники обращения — семьи с детьми Фото: кадр с видео

В день приезда на Южный Урал президента Владимира Путина жители Челябинска записали видеообращение к президенту. Они просят спасти лес в районе Тополиной аллеи. Там во всю строят каток для ХК «Трактор», а также планируют сделать каток и возвести новый ХК.

— Уважаемый Владимир Владимирович! Мы жители не самого экологически чистого города Челябинска. Просим Вашего компетентного вмешательства в вопрос вырубки леса на северо-западе Челябинска, — заявили авторы обращения.

Они отмечают, что этот лес — место отдыха тысячи горожан, где они гуляют, катаются на лыжах и дышат свежим воздухом.

— В нашем городе смога и черного неба леса имеют особую ценность. Уничтожая остатки леса, наш Челябинск окончательно превращают в газовую камеру. Никакие спортивные и социальные объекты не заменят нам чистый леечной воздух и не защитят нас и наших детей от смога, — заявили авторы обращения.

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