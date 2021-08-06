Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 августа 2021 11:07

Жители Челябинска записали видеообращение Владимиру Путину против вырубки леса

Речь идет об участке за Тополинкой
Алина КУНГУРЦЕВААлина КУНГУРЦЕВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Многие участники обращения — семьи с детьми

Многие участники обращения — семьи с детьми

Фото: кадр с видео

В день приезда на Южный Урал президента Владимира Путина жители Челябинска записали видеообращение к президенту. Они просят спасти лес в районе Тополиной аллеи. Там во всю строят каток для ХК «Трактор», а также планируют сделать каток и возвести новый ХК.

— Уважаемый Владимир Владимирович! Мы жители не самого экологически чистого города Челябинска. Просим Вашего компетентного вмешательства в вопрос вырубки леса на северо-западе Челябинска, — заявили авторы обращения.

Они отмечают, что этот лес — место отдыха тысячи горожан, где они гуляют, катаются на лыжах и дышат свежим воздухом.

— В нашем городе смога и черного неба леса имеют особую ценность. Уничтожая остатки леса, наш Челябинск окончательно превращают в газовую камеру. Никакие спортивные и социальные объекты не заменят нам чистый леечной воздух и не защитят нас и наших детей от смога, — заявили авторы обращения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru