В мэрии Челябинска объяснили причину появления 10-метрового фонтана на Северо-западе

Водой залило проезжающие мимо машины. Фото: Егор Голубкин

Днем в пятницу, 6 августа, на пересечении улиц 250-летия Челябинска и улицы Макеева (возле образовательного центра в «Ньютоне») забыл коммунальный фонтан высотой метров 10. Жители соседнего дома поделились снимками «гейзера»

— Был поврежден пожарный гидрант. В настоящее время подача воды прекращена. Ведется устранение повреждения, — прокомментировали в пресс-службе мэрии Челябинска.

В администрации также отметили, что инцидент не повлиял на подачу воды жилые дома и административные здания.

А вот кому уж стоит побеспокоиться о воде, так это жителям Калининского и Курчатовского районов, а также части микрорайона Парковый-2. Там потребовался внеплановый ремонт теплотрассы — во время опрессовки произошла авария. Сроки отключений и список адресов — по ссылке.

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