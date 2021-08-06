В суд передали уголовное дело высокопоставленного полицейского, которого подозревают в связях с черными риелторами

Фото: Светлана Маковеева, соцсети
В Челябинской области закончили расследовать уголовное дело бывшего начальника оперативно-розыскной части по собственной безопасности ГУ МВД Леонида Галанина.
Следователи считают, что до 2012 года экс-полицейский получил квартиру в качестве взятки от черных риелторов. Мошенники купили таким образом покровительство высокопоставленного сотрудника МВД и обеспечили отказ от возбуждения уголовного дела по факту неправомерных сделок с недвижимостью.
Преступление выявили сотрудники ФСБ.
-В ходе расследования уголовного дела установлена также причастность обвиняемого к покушению на хищение денежных средств граждан, — сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Челябинской области.
Сейчас Леонида Галанина обвиняют в получении взятки, превышение должностных полномочий и покушении на мошенничество. Уголовное дело экс-руководителя полиции передали в суд.
Напомним, Леонида Галанина задержали в феврале этого года. Суд на время расследования отправил бывшего полицейского в СИЗО.
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