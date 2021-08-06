Путин и Текслер с вертолета осматривают пострадавшие от пожаров поселки

Сегодня, 6 августа, в Челябинскую область прибыл президент России Владимир Путин. Как сообщает ТАСС, президент осмотрит с воздуха районы, пострадавшие от природных пожаров, после чего проведет в аэропорту Магнитогорска совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия.

У трапа борта N 1 главу государства встретили полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев.

С самолета на борт вертолета президент пересел сразу. Вместе с полпредом, губернатором и министром он осмотри пострадавшие от лесных пожаров территории юга Челябинской области.

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