Путин в Магнитогорске проводит совещание по ликвидации последствий пожаров

Алексей Текслер докладывает Владимиру Путину о ситуации с преодолением последствий лесных пожаров. Фото: скриншот видео.

Сегодня, 6 августа, в Челябинской области с рабочим визитом находится президент России Владимир Путин. Он прилетел в Магнитогорск, осмотрел с борта вертолета территории Карталинского и Нагайбакского района, пострадавшие от июльских пожаров.

Совещание при президенте по ликвидации последствий пожаров в эти минуты проходит в аэропорту Магнитогорска. О случившихся пожарах и ликвидации последствий президенту доложил губернатор Алексей Текслер:

— Пожар в Джабыке продолжался с 8 по 12 июля и был полностью ликвидирован в течение четырех дней. До момента, пока не была ликвидирована опасность. лично находился на месте, возглавлял работу оперативного штаба.

Сегодня главной задачей является помощь пострадавшим, восстановление жилья и инфраструктуры. Электро- и газоснабжение, отметил губернатор, было восстановлено в первые сутки. Началась выплата компенсаций: по 10 тыс. руб. компенсации единовременно получили 1,4 тыс. человек. 155 граждан получили компенсации за частично или полностью утраченное имущество. Выплаты получили 142 человека. По 13 гражданам есть вопросы из-за утраченных документов, но власти помогают в решении проблемы.

Всего сгорели 72 дома, на основании данных Росреестра установили собственников 66 из них. Еще шесть домов — в работе. Тем, у кого жилье было единственным, построят или приобретут новое жилье. Возводится 23 домов. Губернатор отметил, что, если дом был меньше 60 квадратных метров, строить новый будут не меньше 60 квадратных метров. Так что погорельцы даже улучшат своих жилищные условия. До 1 октября дома будут готовы. Губернатор на личном контроле держит сроки и качество работ.

Губернатор поблагодарил президента за решение отправить на отдых в детские лагеря на Черном море ребят, эвакуированных из лагеря «Роднички»: 102 ребенка отдохнули в «Смене» и «Артеке».

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев доложил, что причинами пожаров в Челябинской области стали неосторожное обращение с огнем и сухая гроза. Возбуждено несколько уголовных дел.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru