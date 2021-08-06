Владимир Путина провел совещание с главами регионов и пообщался с Текслером. Фото: пресс-служба президента

После визита Владимира Путина в Челябинскую область будут решены три основных задачи. Все они касаются развития юга региона.

Какие решения были приняты по итогам визита Путина в Челябинскую область:

Во-первых, в Джабыке запланировали строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Его возведут за счет средств из бюджета региона.

Во-вторых, решено привести в нормальное состояние дорогу до Джабыка. Сейчас 19 км приходится преодолевать по щебенке.

В-третьих, на юге региона появятся две новые пожарные части. Одна из них будет располагаться в селе Еленинка Карталинского района, а другая — в поселке Гранитный Кизильского района.

Онлайн-трансляция с визита.

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