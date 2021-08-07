Спасти урожай: на юге Челябинской области идет уборочная страда

В Агаповском районе идет уборочная. Фото: gubernator74.ru

Сегодня глава Челябинской области работал в Агаповском районе. На юге региона уже не первый год царит засуха, из-за суши колос озимых не успел налиться, и для спасения урожая зерновые убирают уже сейчас. При этом, в регионе планируется собрать не менее 1,2 млн т зерна и масличных.

— Последние два года были непростыми по засухе, тем не менее в этом году урожай ожидается в Агаповском районе лучше, чем в прошлом. Это позитивно, — отметил губернатор.

Побывал глава области на одном из старейших элеваторов региона в Буранном — ему исполнилось 90 лет. Элеватор — головное предприятие холдинга «Ситно». Здесь хранится зерно из госрезерва. Зернохранилище — значимое предприятие района, крупнейший налогоплательщик. Он обеспечивает продовольственную безопасность округи. С руководством компании Текслер обсудил перспективы двух инвестпроектов в районе — по молочному производству и производству кормов.

Власти Челябинской области поддержат проект строительства молочной фермы на 839 голов. Фото: gubernator74.ru

Фермер Айдархан Карсакбаев продемонстрировал главе региона площадку новой молочной фермы на 839 голов. Появится 39 высокотехнологических рабочих мест.

— Мы помогаем реализовать такие проекты: на строительство молочной фермы из областного бюджета будет субсидировано 20%, — уточнил Алексей Текслер. — Это дополнительное молоко, которым сегодня мы себя полностью не обеспечиваем, приобретая его из других регионов. В целом экономика района ориентирована на сельское хозяйство, и этому вопросу надо уделить максимальное внимание. А как показывает практика, за экономикой идет и развитие социальной сферы.

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