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Общество9 августа 2021 8:00

Утром в понедельник Челябинск заволокло туманом

Горожане подозревают, что во всем виноваты выбросы
Елена КОЛЧИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Городские панорамы с трудом просматриваются сквозь пелену

Городские панорамы с трудом просматриваются сквозь пелену

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Утром 9 августа на Челябинск опустилась туманная пелена. Горожане обмениваются в соцсетях впечатлениями от вида из окон и поездок по затуманенным дорогам. Некоторые жалуются на смог, отмечая, что для обычного природного тумана у дымки слишком неприятны запах.

Туман окутал Челябинск утром 9 августа

Туман окутал Челябинск утром 9 августа

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

— Задыхаюсь со вчерашнего дня не могу в квартире окна открыть. Этот «туман» жевать можно, — возмущается один из жителей Челябинска.

Небо над городом пасмурное, синоптики предупреждали о дождях

Небо над городом пасмурное, синоптики предупреждали о дождях

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Между тем в последние дни не объявляли о режиме неблагоприятных метеоусловий, которому обычно сопутствует смог.

Центр города тонет в дымке

Центр города тонет в дымке

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Метеорологи предсказали в начале недели теплую, но ветреную погоду с кратковременными дождями.

Туман в Челябинске 9 августа

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