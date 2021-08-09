Утром в понедельник Челябинск заволокло туманом

Городские панорамы с трудом просматриваются сквозь пелену
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Утром 9 августа на Челябинск опустилась туманная пелена. Горожане обмениваются в соцсетях впечатлениями от вида из окон и поездок по затуманенным дорогам. Некоторые жалуются на смог, отмечая, что для обычного природного тумана у дымки слишком неприятны запах.
Туман окутал Челябинск утром 9 августа
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
— Задыхаюсь со вчерашнего дня не могу в квартире окна открыть. Этот «туман» жевать можно, — возмущается один из жителей Челябинска.
Небо над городом пасмурное, синоптики предупреждали о дождях
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Между тем в последние дни не объявляли о режиме неблагоприятных метеоусловий, которому обычно сопутствует смог.
Центр города тонет в дымке
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Метеорологи предсказали в начале недели теплую, но ветреную погоду с кратковременными дождями.
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