Утром в понедельник Челябинск заволокло туманом

Городские панорамы с трудом просматриваются сквозь пелену Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Утром 9 августа на Челябинск опустилась туманная пелена. Горожане обмениваются в соцсетях впечатлениями от вида из окон и поездок по затуманенным дорогам. Некоторые жалуются на смог, отмечая, что для обычного природного тумана у дымки слишком неприятны запах.

Туман окутал Челябинск утром 9 августа Фото: Ирина ФАДЮШИНА

— Задыхаюсь со вчерашнего дня не могу в квартире окна открыть. Этот «туман» жевать можно, — возмущается один из жителей Челябинска.

Небо над городом пасмурное, синоптики предупреждали о дождях Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Между тем в последние дни не объявляли о режиме неблагоприятных метеоусловий, которому обычно сопутствует смог.

Центр города тонет в дымке Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Метеорологи предсказали в начале недели теплую, но ветреную погоду с кратковременными дождями.

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