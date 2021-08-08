Стало известно, чем челябинская стела «Город трудовой доблести» будет отличаться от монументов в других городах

Так будет выглядеть монумент. Иллюстрации: Челябинский центр искусств

Стела «Город трудовой доблести», которую установят в Челябинске, будет не целиком выполнена по типовому, разработанному для всех получивших почетное звание городов, проекту.

Согласно размещенной на портале госзакупок документации, монумент повторит другие стелы формой и общей концепцией, но будет выполнен из иных материалов.

По стандартному проекту стелы изготавливают из закаленного стекла и металлических элементов, сооружение в результате приобретает зеркальный блеск. Для стелы, установленной в середине июля этого года в Магнитогорске, использовали стекло, нержавеющую сталь и бронзу с никелевым напылением. Но челябинский монумент решили изготовить из гранита и бронзовых листов.

Еще одна оригинальная часть — изображения в нижней части стелы и на окружающих ее конструкциях. Их каждый город может подбирать по своему усмотрению. В Челябинске на памятнике решили разместить изображение собирающих танк рабочих, портреты женщин, трудящихся в заводских цехах и врачей, выхаживающих больных и раненых.

Высота монумента составит 14 метров. За стелу готовы заплатить 7 млн 370 тыс. рублей.

Напомним, звание «Город трудовой доблести» Челябинск получил в прошлом году. Место для установки памятной стелы предложили определить горожанам. На выбор выставили три варианта: сквер напротив главного корпуса ЮУрГУ, площадь Павших Революционеров и Аллея Славы на пересечении улиц Коммуны и Цвиллинга. В результате первый камень для будущей стелы заложили на Аллее Славы.

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