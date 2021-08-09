До Челябинска дошел дым от пожаров в Якутии

В образовании туманной дымки отчасти виноваты пожары Фото: Алена МЫЗГИНА

Погодные условия и дым от далеких пожаров — так в областном министерстве экологии объяснили причины появления в Челябинске густого тумана утром 9 августа.

Горожане жаловались, что для обычного природного тумана у дымки слишком неприятный запах.

— Запах гари связан с влиянием лесных пожаров в Якутии, дым от которых уже достиг многих городов Урала и наблюдается в Тюменской, Свердловской и Челябинских областях. Данные факты уже зафиксированы постами мониторинга состояния атмосферного воздуха, а также хорошо видны на аэро-космо-снимках. Сильных превышений веществ, влияющих на здоровье граждан, не выявлено, — сообщил замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Он добавил, что в большинстве городов региона 9 августа сложились благоприятные для появления туманов метеорологические условия. Днем туманы рассеются, но след природных пожаров будет по-прежнему виден в верхних слоях атмосферы.

Добавим, на территории Якутии лесные пожары бушуют уже несколько недель. Сейчас действуют более 150 очагов возгораний. Сгорело уже больше 4 млн гектаров леса.

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