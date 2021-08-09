Капитан катамарана, загоревшегося на озере Тургояк, стал фигурантом уголовного дела

Следователи планируют провести несколько экспертиз, чтобы точно выяснить причины пожара. Фото: Центральное межрегиональное СУ на транспорте СК
В Челябинской области расследуют происшествие, в результате которого пострадали три человека. 6 августа на озере Тургояк загорелся катамаран с туристами. Ожоги получили две женщины и десятилетний ребенок. В деятельности капитана, устроившего катание по озеру, уже нашли серьезные нарушения.
Как рассказали в Следственном комитете, у капитана, который является владельцем катамарана, есть право на управление судном длиной не более 20 метров только в некоммерческих целях. Сам катамаран индивидуальной постройки оказался не зарегистрирован в госинспекции по маломерным судам. Водная прогулка по озеру Тургояк была организована с нарушением правил пользования маломерными судами.
По данным следствия, капитан отправился в плавание по озеру с семью пассажирами. Во время водной прогулки сломался аккумулятор по правому борту катамарана. Из-за этого и произошло возгорание.
В отношении 51-летнего владельца судна возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Сейчас эксперты осматривают катамаран, опрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства ЧП.
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